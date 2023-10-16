美金紙鈔看上去十分逼真。（圖 / 翻攝自爆料公社）

高雄駁二藝術特區天降美金？駁二特區昨午時驚傳有人於大庭廣眾撒下大量1元美金紙鈔，路過民眾見此一幕無不伸開雙臂，喜迎這人生高光。鹽埕分局獲報後派員前往了解，並調閱監視畫面，發現此一出「撒錢」實為表演團體的一種行銷策略，且警方未接獲相關報案，尚無違反社會秩序維護法。

據了解，駁二特區昨（15）日下午2時許驚傳有人於大庭廣眾撒下大量1元美金紙鈔，由於紙鈔看上去十分逼真，路過民眾見此一幕，已按捺不住急切的心情一擁將美金攬入懷中。不過也有民眾撿起美金後仔細一看，發現是舊版的美鈔印刷，上面更貼著QRcode掃描網頁，相當詭異；也有拍下此一幕上傳至爆料公社，並迅速引發熱議。

（圖 / 警方提供）

網友後續指出，其實先前早有人分別於北捷中山站、台中勤美園區以及高雄駁二特區大撒美金紙鈔。

警方隨後前往現場進行了解時，地上已無美金。鹽埕分局指出，通過監視畫面調查，發現案發時一名男子負責灑下紙鈔，另名男子則負責掌鏡拍攝灑鈔全過程，結束後2人離開現場。

根據警方說明，經掃描美鈔上所貼的QRcode，所得資訊為某藝術團體預定於今年11月24日在國家兩廳院辦理「秋天藝術節」系列活動之一，並預告15日亦會在台中勤美及台北中山捷運站有相同灑鈔活動，上揭行為係表演團體之行銷策略，參酌撒鈔時間、地點及行經民眾狀況，且未接獲相關報案紀錄，並沒有無違反社會秩序維護法或其他相關法律之虞。