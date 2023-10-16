小S（徐熙娣）2005年與富商許雅鈞結婚，婚後育有三個寶貝女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）以及許老三（許曦恩），一家人互動經常成為外界焦點。小S昨(15)日晚間分享與Elly自拍美照，透露Elly約她做1事導致她隔天肥腫，Elly卻完全沒事，氣得小S怒喊：「必須飛踢」，母女間逗趣互動笑翻不少網友。

小S發文透露，「我的大寶貝，最喜歡妳約我吃宵夜」，但正在減肥的小S本想拒絕，Elly冷靜地回說：「mom，明天我跟妳一起減肥」，與Elly確認過後，這才允許自己大吃宵夜，怎料隔天Elly依然纖細貌美，小S隔天卻浮腫不少，讓她氣炸直呼：「我就會立刻肥腫，而妳還是一個死瘦子，but 17歲少給我說減肥，必須飛踢！」

大批粉絲看了兩人互動，不禁被逗樂，紛紛留言表示：「我每天都約我女兒吃宵夜～哈哈哈」、「根本是感情超好的姊妹」、「根本是姐妹，好美的姐妹花」、「這畫面真美」、「減肥永遠是明天的事」、「有女兒真好」。