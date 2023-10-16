以色列軍隊派地面部隊進入加薩走廊作戰已箭在弦上。美方官員與分析師們認為，密集的建築叢林、地雷、地道乃至大量平民混雜的地獄般作戰環境，將嚴格考驗以軍。

加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）7日入侵突襲造成以色列1300多人罹難、約150人遭擄；以軍則展開一波又一波報復空襲，並對加薩走廊斷水、斷電、斷糧及燃料徹底圍困。以色列還動員30多萬後備軍人集結加薩邊境，決心派地面部隊一舉剿滅哈瑪斯。

「華盛頓郵報」指出，這次地面作戰將是以色列國防軍（IDF）多年來最重要的一次任務。以、巴官員都預期這場在人口稠密區的戰事可能持續好幾週，再添數以千計亡魂及摧毀社區。巴方官員表示，自以軍7日報復空襲以來，加薩的巴勒斯坦平民已有2600多人喪生。

去年才卸任的前美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth "Frank" McKenzie Jr.）說：「我覺得他們（以軍）這次來會下重手，對所有人而言將是場浴血大戰。」他預期以軍會陷入混亂難測的城鎮戰，戰事不會太短。

喬治城大學反恐專家霍夫曼（Bruce Hoffman）表示，以軍雖有裝備與訓練優勢，但在加薩打城鎮戰難度遠高於美軍過去在中東的類似作戰，尤其哈瑪斯準備在當地與以軍一搏已久，屆時雙方很可能在慘烈巷戰纏鬥。

霍夫曼特別提醒，反恐不能靠軍事解決已是常識。

前五角大廈高級官員穆洛伊（Mick Mulroy）指出，哈瑪斯對在城鎮作戰已變得十分有效率，且對以軍地面部隊入侵有備而來，會抵消以軍人數與武器裝備的優勢。

非營利獨立智庫「華府阿拉伯中心」（Arab Center Washington DC）高級研究員穆奈葉爾（Yousef Munayyer）表示，以色列近日的論調升高地面作戰時大規模殺戮的可能性。他認為以色列不僅可能嚴重破壞加薩，還會搞成一場讓美國陷入困境的區域衝突。

穆奈葉爾說，哈瑪斯會很歡迎其他武裝團體與阿拉伯國家捲入，「很難想見以、巴之外的各方不摻和進來，然後就變得一發不可收拾。」