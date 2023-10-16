新竹縣仁愛之家庭園水池等相關設施都已荒廢。（羅浚濱攝）

在新埔鎮的「新竹縣仁愛之家」，相關設施年久失修已閒置近20年，縣府計畫打造如日本「佛子園」的社福機構，規畫「新埔長照社福產創共融園區促參（BOT ）案」，日前在財政部「長照設施促參商機座談會」簡報，與專家及潛在投資業者座談聽取建議，作為後續規畫和招商參考，預計明年初公告招商。

縣長楊文科指出，新竹縣老年人口截至今年8月佔總人口13.37％，相較全台人口老化程度為低，但新竹縣老年人口從2013年至2022年間，每年平均以3.35％成長率增加，即將邁入高齡社會，長照需求隨之增加，規畫長照設施及增加長照服務量能，為刻不容緩的課題。

新竹縣仁愛之家曾開辦老人安養服務和設立替代役管理中心，之後都結束營運，新埔鎮公所2010年租用辦公大樓辦理「柿染坊」迄今，公費、自費2棟大樓、餐廳和庭園水池等設施都年久失修荒廢。縣長楊文科指示轉型後能像日本的佛子園，成為新竹縣「社福產創共融園區」。

社會處長陳欣怡表示，新埔仁愛之家面積7499坪，構想轉型為社福產創共融園區，去年獲財政部補助經費，依促法辦理BOT案前置作業計畫，可節省土地取得時間及成本，解決照顧弱勢及城鄉發展失衡問題，共創政府、民間及縣民多贏。

陳欣怡說，此BOT案涉及長照營運、財務、法律及建築等專業，委託專業顧問公司辦理相關前置作業，依政策需求要求廠商規畫長照服務、社區交流及社福服務，應至少設置100床住宿式照顧及60床日間照顧服務，且提供相關社福單位進駐及與社區交流空間，提供家庭、婦女、兒少、身障及老人等全人服務。

同時，為達到收支平衡，允許廠商經營附屬事業，如樂齡住宿、青創辦公、特色餐飲及觀光休憩等設施。該案已核定完成可行性評估，目前辦理先期計畫和招商公告作業，預定明年初正式公告，公告前將辦理招商說明會。