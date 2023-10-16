儘管史蒂芬柯瑞、保羅與「追夢」卓雷蒙格林3大主力都告休兵，勇士16日仍靠庫明加28分，威金斯也有20分，最後歷經延長加賽以121比115擊退所有主力都有上場的地主國王，勇奪熱身賽3連勝，至今仍保不敗之身，反觀國王則吞3連敗，熱身賽還沒贏過。

主力盡出的國王，首節就靠沙波尼斯單節11分貢獻，很快取得兩位數以上領先，不過勇士次節也在克雷湯普生、威金斯與庫明加3人火力掩護逐漸追上，打完上半場，勇士追成56比59，沙波尼斯半場就拿15分、8籃板及5助攻，勇士則以威金斯13分最高。

來到下半場，雙方很快就換上替補，沒想到打到正規賽讀秒階段，雙方打成111比111平手，比賽也進入延長；奎諾內斯在延長賽開始就投進三分球，帶出勇士一波8比2開局，波基姆斯基更在最後13秒穩穩兩罰俱中，幫助勇士順利留住勝利。

勇士除了庫明加、威金斯兩人得分突破20，奎諾內斯替補也拿18分、4助攻與4籃板，穆迪16分，「浪花弟」克雷湯普生12分；國王以沙波尼斯19分、11籃板及5助攻表現較佳，福克斯也有17分、6助攻與5籃板，萊納斯與艾利斯各有11分。