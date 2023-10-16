新北市政府警察局今16日上午辦理中央警察大學第88期、台灣警察專科學校第40期畢業生分發作業。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市警察局今（16）日上午辦理中央警察大學第88期及臺灣警察專科學校第40期畢業生分發作業，本次一共分配巡官13名、基層警力240名，合計增補253名，派補人數為全國最高。

警察局長廖訓誠表示，新北市轄區幅員遼闊，人口數超過402萬人，受理治安、交通及各項為民服務案件逐年增加，加上明年總統、立委選舉將屆，警察同仁工作量繁重，感謝警政署考量本局警力負擔及急需補足缺額之需求，優先派補巡官及警員等同序列職務人員，俾利因應繁重勤務執行。

長廖訓誠關心警大88期畢業新進同仁選填分發情形。（圖 / 新北市警察局提供）

由於本次增補的警力均為警校畢業生，市警局特別責成各主管應落實教育訓練及關懷協助，讓警界生力軍能全心投入維護新北市治安的工作任務。局長廖訓誠期許，每一位警界新鮮人能扮演好警察的角色，正確、果敢執法，用心守護市民安全，讓新北市的治安防護力更上一層樓，踐行「專業、紀律、團隊」之治安理念，落實保障市民的生命財產安全，共同打造安全的新北幸福城市。

警專40期畢業分發至本局同仁，左起林鈺翔、黃明鵑、林心妮、鄭次浩。（圖/ 新北市政府警察局提供）

警專40期畢業的員警黃明鵑，曾於實習期間跟隨學長姐前往跳樓輕生的自殺救護案件，當事人因與丈夫吵架而情緒失控，當時就跨坐在窗台上，經過2小時的僵持才被學長姐給勸下，當時就深刻體會到當警察是可以幫助人的！家住桃園的她，特別選擇全國人口數最多的直轄市-新北市警局服務，勇於面對挑戰，先前即有耳聞新北市警局治安交通狀況相對繁重，但相信也能學習進步更多，她將會憑藉過去兩次實習的經驗，跟隨經驗豐富的學長（姐）認真學習，儘快進入狀況，讓自己成為一個合格的人民保母！

同為警專40期畢業的員警林鈺翔表示，他從小的志向是成為對社會有貢獻的警職人員，無論為民服務或是打擊犯罪，皆為心之所向。對於加入新北警局行列，即將成為傳說中的「新北戰警」，將會是一種挑戰，跳脫舒適圈，在繁忙的勤務中學習，相信能使自己快速進步。在未來兩個月的實務訓練中將好好自我磨練，熟悉轄區特性並快速上手。回想起當時在實習時，跟著師傅一同查緝通緝犯的難忘經驗，相當佩服師傅對轄區的熟悉度，深刻體會到經營勤區的重要性，在未來實務訓練期滿、接任警勤區，也將落實社區警政概念，深入了解轄區大小事！

（圖 / 新北市警察提供）

（圖 / 新北市警察提供）

在校成績優異的員警林心妮（警專40期畢業）說，小時候在路上看到警察穿著制服指揮交通，覺得相當帥氣，當時就希望自己有朝一日也能穿起警察制服，讓自己有能力保護家人、幫助其他人，家住台中的她，曾經在新北中和分局景安所實習，很高興可以正式加入新北警局這個大家庭!希望能將在警校所學的知識，應用發揮的實務場域上，對國家、社會有所貢獻!

出身警察家庭的警員鄭次浩（警專40期畢業），父親跟爺爺皆從事警察，耳濡目染下，對於警察工作充滿期盼，早已決定「繼承衣缽」，將警職精神香火傳承下去。他從小居住於板橋，兩次實習分別在海山分局及板橋分局，見識過許多新北警察勇猛的一面，很高興自己也加入新北警局的行列，希望未來能夠選填留在板橋服務，守護自己家鄉的土地及人民！

新北警局這批警界生力軍，於即日起展開為期2個月的實務訓練，各單位均指派表現優秀、有實務經驗的資深同仁指導，期藉由優良的經驗傳承，幫助新進同仁儘速進入狀況，各級幹部亦主動關懷同仁需求，適時給予協助，營造良好工作環境，俾讓新進警察同仁安心工作，以維團隊士氣。