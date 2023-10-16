隨著大陸疫後經濟復甦不如預期，加上近幾月官方零售數據增幅不大，令市場充斥「消費降級」的討論。例如，全球最大奢侈品龍頭LVMH日前公佈的季業績遜於預期，反映最富裕階層的消費需求出現降溫跡象。不過，電商平台拼多多、平價生活用品店名創優品及日本時裝企業迅銷旗下UNIQLO則逆勢成長。

《星島日報》報導，在美上市的拼多多今年股價累計上升達三成，大幅跑贏同業今年累跌近5％的阿里巴巴及今年下挫逾五成的京東。若以市值計算，拼多多如今高達1409億美元，較京東425億美元的市值高出逾兩倍。截至今年第二財季，拼多多收入大增66％至523億（人民幣，下同），而京東第二財季收入雖然達2879億元，但僅增長7.6％。

名創優品方面，公司主要銷售玩具、化妝品和文具等，截至6月底止全年業績顯示，95％以上產品單價低於50元，平均零售價由約12.1元升至13.1元，雖然金額不大，但8％的加價幅度對於消費品企業而言，已有明顯增加利潤的作用。同期，名創優品收入年增13.8％至114億元，為近5年最大增長；經營利潤更增長152％至22億元，表現亮眼。

至於UNIQLO母公司迅銷近日公佈截至8月底止全年業績，盈利年增8.4％至2962億日圓，連續3年創新高；其中大中華地區收入年增15.2％至6202億日圓，成集團第二大市場。

中信里昂近期一項調查顯示，大陸消費者在服裝支出上減少，但許多消費者認為UNIQLO的性價比最高，並且是所有年齡段受訪者購買最多的品牌，超過了H＆M、Zara和Gap等品牌。

此外，中信里昂分析師高馨兒（Chris Gao）指出，消費者希望以盡可能低的成本維持生活品質；又指人們收入預期需要恢復，消費才能回升。晨星公司高級股票分析師譚綺蘅（Chelsey Tam）也表示，高性價比產品似乎成了今年消費的主題，而部份原因在於整體經濟疲弱，消費支出復甦緩慢。