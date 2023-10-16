高雄岡山寶米路本月10日發生一起疑似自撞車禍。一名男騎士被發現倒臥在路邊，機車傾倒在一旁，被民民眾發現報警送醫，但騎士因頭顱內出血、胸腔受創目前仍昏迷中。不過家屬事後要詢問車禍原因，警方竟說疑似自撞，不過現場5台監視器都壞掉仍要釐清。家屬質疑，因偉機車手損不重，懷疑另有原因，因此在網路發文跪求現場目擊者。

「爆料公社」有一名網友PO文指出，她最愛的親弟弟10月10號凌晨12:30到1:00左右，在高雄岡山寶米路出車禍，警察說現場5台攝像頭（監視器）都壞掉，目前還在昏迷不醒，如有目擊者，麻煩拜託，跪求聯絡，「說是自撞？但是機車受損只有稍微擦傷。」

該網友悲傷表示，弟弟情況非常嚴重，目前昏迷指數六還沒醒，需要靠呼吸器維持，他79年次還是大好年紀，希望大家能幫幫忙，告訴我可以怎麼樣幫助他。

岡山分局證實，因5支監視器為民用非警設監視器，經確認後確實無法運作，因此沒有影像畫面，但將會持續關懷慰問家屬，並詳細說明。

網友得知現場監視器全壞後直呼，「五台全壞？扯爆」、「哪有那麼剛好五支攝像頭都壞掉」、「有點扯，監視器都壞的，里長要出來說明嗎？」。

但也有網友建議，「可以看看停在附近有裝行車紀錄器的車子，也許會錄到」、「附近工廠有沒有監視器？」、「沿路有沒有居家商家有監視器」。