華為靠著5G旗艦手機Mate 60 Pro重返智慧型手機市場，其中處理器晶片搭載中芯7奈米技術引起全球高度關注，更出現大陸晶片業突破美國制裁的討論，對此，專家認為，華為手機本身對美國並不會造成重大的國安問題，但背後的晶片技術是一項指標，如果大陸軍方還沒有達到這個水準，該技術一定會流向軍方，這就是嚴重的國安問題。

美國財經媒體報導，華為與中芯的能力讓外界懷疑美國制裁是否有效，並引發要求拜登政府實施更激烈制裁的政治壓力，除了針對華為手機進行調查，還打算推出新的制裁措施彌補漏洞。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）瓦德瓦尼人工智慧和先進技術中心主任Gregory Allen表示，「雖然華為手機本身並不會造成美國重大的國安問題，但內部晶片絕對是了解大陸半導體行業的訊號，如果大陸軍方沒有達到此水準，這些能力與技術將不可避免地流向軍方。」

最新消息指出，美國政府最快在本周推出新的制裁措施，主要針對先進半導體與設備進行限制，填補去年10月制裁措施的漏洞，外傳輝達提供大陸的低配版人工智慧晶片將成為目標。

不具名的美國官員則指出，更新後的制裁規定不包括對大陸企業使用美國或盟國雲端運算服務的限制，換言之，相關企業仍可吃到大陸雲端運算服務的市場，然確切狀況與規定仍有待官方公布後進一步釐清。