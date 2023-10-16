旅遊網紅「布萊N」日前搭韓亞航空從美國落杉磯飛韓首爾，當飛機要降落時，螢幕竟跳出一支「伸展操」影片，讓他笑了，好奇到底誰會跟著做，沒想到一抬頭，全機乘客都跟著影片做伸展操，簡直嚇呆他。貼文PO出後吸引4.2萬網友按讚，直呼「有夠可愛」、「我也會跟著做！」

布萊N昨天在臉書貼出一張照片，他從落杉磯飛回首爾，飛機準備要降落時，座位上的螢幕突然播出做伸展操的畫面，他竊笑心想，到底誰會跟著做？結果抬頭一看，幾乎全機乘客都高舉雙手跟著影片的空服員做伸展，他沒做反而顯得奇怪、不合群。

有趣的畫面曝光後，網友紛紛留言：「這是韓亞航空的特色」、「好可愛」、「我搭韓亞到西雅圖也碰過，一抬頭，我前後左右的人都跟著做，太突然了，我還沒有心裡準備」、「韓國人真的很聽話也很團結耶！」、「東方航空是空服員也會出來一起做」、「莫名覺得療癒」。

還有人表示，長途飛機坐久了，真的很容易腰痠背痛，「我也會跟著做耶，坐太久了」、「真的會做 +1」、「我都會在走道深蹲了」、「我前天從沖繩坐回桃園而已，也有這樣⋯」、「有喔我上次只是站起來自己做伸展，也有人跟著做」。