民進黨立委李昆澤點出國內旅遊七大難點。鄭郁蓁攝影

國內旅遊價格高居不下，屢屢受到國人「教訓」，立委李昆澤指出，國際旅遊市場已經恢復8成，日本也有7成，台灣至今卻只有48％，出境恢復至62.8％，痛批「國旅乏振無力」，更指出國內旅遊有七大難點，交通部觀光署長周永暉則回應，台灣不該妄自菲薄，焦點應該放在明後年。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材、觀光署長周永暉等人列席報告。立委李昆澤表示，今年國際旅遊已恢復8成，台灣1到8月卻只有疫情前48％，出國旅客人數則是2019年同期62.8％，相較於日本1到8月國際旅客恢復到7成、8月已恢復到86％。

李昆澤表示，觀光署訂定的600萬國際旅客目標只是低標，況且即使達標，也只恢復到疫情前49％，和當初說要恢復九成，差太大，交通部推動國際旅遊簡直乏振無力。

交通部長王國材卻回應，所謂恢復到疫情前的九成，指的是「恢復力」，觀光署長周永暉接著表示，日本扣除陸客部分，國際市場已恢復百分百，但台灣不能妄自菲薄，目前遇到的問題除了大陸禁止陸客來台外，還有日本人因匯率問題不愛出國。

然而，國內旅遊也狀況連連，這次中秋、雙十連假旅宿住房率僅五、六成，中秋連假全國平均49.28％、雙十連假全國平均56.93％。

周永暉坦言，本次連假國旅表現不如過去亮眼，由於活動亮點不足，地方沒有串接活動。但台灣焦點應放在2024、2025年，目前還有幾個面向要處理，包括國外據點、活動頻率過低、預算問題等。他也信心喊話，台灣不該妄自菲薄。

李昆澤向周永暉喊話，經歷豐富，「你不是新生，你是老手」，要求提出具體解決辦法。李昆澤也指出國內旅遊有七大難點：包括交通轉乘不便，沒包車寸步難行；國際旅客乘車及購票資訊取得困難，標誌指引缺失或雜亂資訊近用差；景點缺乏特色，景點複製情況嚴重。沒有規畫特色打卡拍照景點，不理傳播；荒廢疫情盤整期；落後國際三年；周邊商品及觀光價值開發缺乏，無法建立景點品牌；對比各國價格提高，但發展特色缺乏CP值大減。