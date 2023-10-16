美國傳將在本周公布對中國大陸晶片出口的更新限制，除了此前傳出收緊AI晶片、設備出口外，還將限制向晶片設計企業供貨，尋求加強對向中企出售用於AI的圖形晶片和先進晶片製造設備的管制，並將把中國大陸晶片設計企業列入限制名單。

綜合外媒報導，美方將要求海外製造商取得許可證才能滿足這些企業的訂單，並對試圖透過其他國家運送貨物來逃避限制的中企實施額外檢查。新規定估計本周公布，但不排除延遲的可能。

美方官員透露，現在計劃為AI晶片推出新的指導方針，包括限制目前尚未納入限制的某些先進數據中心AI晶片。消息指出，美國尋求禁止輝達（Nvidia）的H800出口，即在現行管制規定下，為繞過管制而專門為中國大陸市場設計、性能稍差的AI晶片。

另外，華為新手機的進展也促使美方進一步收緊管制，當局已啟動調查，針對華為或中芯國際的任何措施，將獨立於新的出口管制規定外執行。