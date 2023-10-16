藍委建議藍白可採折衷方式，以民調、民主初選比重各半選出最強候選人，柯辦回應，民調無論用何種方式採樣、多少家民調公司、採取對比式或互比式、市話或手機占比等都可以進一步討論。（柯文哲競選辦公室提供）

國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，國民黨立委王鴻薇建議，雙方可協調折衷方案，民調跟民主初選比重各占一半。對此，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，在會議有提出，民調無論用何種方式採樣、多少家民調公司、採取對比式或互比式、市話或手機占比等都可以進一步討論，但還是希望在有限的時間壓力下，提出一個可執行、可信的方法。

至於柯文哲妹妹柯美蘭稱，民眾黨不一定要跟國民黨合，可尋求其他合作對象。陳智菡說，內部、外部都有非常多寶貴意見，希望在野必須合作，在野很廣泛，無論是藍白合、時代力量或淺綠等朋友都是可以合作的對象，只要能夠為台灣未來發展團結，形成聯合政府，任何方向都不會排除。

至於媒體人吳子嘉認為，柯回絕侯的民主初選，是在尋求與朱立倫的溝通管道。陳智菡回應，吳子嘉董事長對時事有很多分析，但柯辦還是有自己的選舉策略和步驟。