自稱理財老師的「小林」，天天向獨居詹婦噓寒問暖，甚至分享健身肌肉照，讓詹婦心動不已，落入詐騙集團陷阱。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄一名73歲獨居詹姓婦人，10月初被加入一line理財群組，群組內自稱理財老師的「小林」，說只要跟著投資虛擬貨幣就能賺大錢，放健身肌肉照當頭貼的「小林」，還每天向詹婦噓寒問暖，讓詹婦不疑有他投資了45萬，因有「帳面上」的獲利，15日欲再投資75萬，所幸被超商員工、警方即時攔阻。

詹婦月初加入理財群組後，自稱理財老師的「小林」，天天向獨居詹婦噓寒問暖，甚至分享健身肌肉照，讓詹婦心動不已，先前已交付45萬元退休金，並在2周內就獲得「帳面上」有8萬5000元，約有近20％的獲利，詹婦決定再拿出75萬現金投資，到超商點鈔時，員工察覺有異急忙報警。

三民二分局鼎金所副所長楊力翔、警員謝明樺、劉建宏15日中午獲報，鼎泰街上超商有婦人欲借用點鈔機清點新臺幣75萬元，警方到場了解後，得知詹姓婦人可能遭詐騙集團盯上，向詹婦耐心分析不合常理之處。

警方表示，詐騙集團利用作假軟體，讓詹婦看到的獲利數字都是「假的」，現場立即請詹婦將對方加以封鎖刪除，即時攔阻退休金再次遭詐。至於詹婦先前投資的45萬恐血本無歸，警方表示會持續追查詐騙集團下落，避免更多人受害。