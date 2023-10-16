巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨，對以色列發動50年以來最大規模突襲，以色列也強力反擊，雙方傷亡非常慘重。資深女星白嘉莉有感於此在臉書為他們哀悼，讓粉絲們看了也留言「願戰爭早日結束」。

白嘉莉突在臉書分享過往去以色列旅遊照片，並發文感嘆：「最近每天看到電視新聞不斷地報導以色列的驚魂慘狀，心中很難過，我去過以色列兩次，最後一次是2018年的年底，那真是個旅遊的聖地。現在看新聞真為他們惋惜。我們真的很幸運，生活在自由、民主、安全、穩定的美麗寶島，感恩、惜福」。

讓許多紛絲有同感的留言「是的！要活在當下，人生無常」、「加薩也是很多無辜的人死亡 ...加薩這些年都是悲慘的生活」、「是啊 要感恩 惜福」、「人民是否可以生活在安全、平穩、自由、富足的社會，完全取決於政府。」、「祝願戰爭早日結束，全球各國和平相處，人民健康平安快樂」、「不知道為什麼有人好好幸福日子不過，就是要戰爭，可憐的人民」。

根據外媒報導，美國總統拜登對以巴的戰況，在播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中直言警告以色列，不該重新佔領加薩。「我認為那會是個重大錯誤，」拜登說，「聽著，依我看來，加薩發生的事情是哈瑪斯幹的，而哈瑪斯極端分子並不代表所有的巴勒斯坦人。而我認為，以色列再佔領加薩會是個錯誤。」拜登說，「需要有巴勒斯坦權力機構，需要有通往巴勒斯坦國的道路」。