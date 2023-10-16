面對秋季天氣變化大，很多人身體有時會難以適應，從而產生不適症狀。對此，國健署表示，有6種食材非常適合在入秋作為養生食材，包含南瓜、山藥、蓮藕、銀耳、茄子及梨子。其中銀耳又稱白木耳，有「平民燕窩」美譽，富含多醣類和膳食纖維，能幫助糞便成形，還有利於血糖、血脂的控制，值得納入平日飲食中。

國健署在臉書粉專「食在好健康」發文表示，秋天保養身體可從飲食下手，並分享下列6款入秋養生食材：

1、南瓜：富含類胡蘿蔔素，其為維生素A前驅物，對於保護呼吸道等黏膜層具有極佳的功效。

2、山藥：山藥開胃益腎，且除含有多種維生素外，亦可以幫助消化。

3、蓮藕：生食、熟食大不同，生食可以散瘀、清熱；熟食可以健脾養胃。

4、銀耳：常又名為高貴不貴的「平民燕窩」，富含多醣類和膳食纖維，幫助糞便成形、有利於血糖、血脂的控制。

5、茄子：富含花青素，提供身體所需的抗氧化力。

6、梨子：梨子水分含量高，具有生津止渴、潤肺及祛燥的功效。

談及銀耳的營養價值，營養師余朱青補充，很多人以為其所含的黏滑成分是膠原蛋白，其實是水溶性膳食纖維。但也別因此失望，銀耳含有豐富的多醣體，多種胺基酸、維生素B群、鈣、鉀、磷等多種礦物質，具有代謝血脂、促進腸胃蠕動、增強免疫力、穩定血糖的作用。

此外，營養師李婉萍還提到，通常深綠色蔬菜類富含葉酸，但在顏色白淨的銀耳裡也能找到，這不僅是對孕婦及胎兒重要的營養成分，也是一般人預防貧血、維護神經系統的一種維生素。