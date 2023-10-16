台中捷運藍線再成選戰攻防焦點，民進黨總統參選人賴清指控捷運路網改到「有力人士家附近」，被解讀是影射台中顏家，國民黨總統參選人侯友宜則反嗆民進黨卡藍線，更讚台中市長盧秀燕的規畫較省成本。對此，民進黨在地立委林靜儀16日痛批，捷運藍線5年來經費大增633.65億元，卻被說省成本，顯見根本在胡扯。

民進黨團上午舉行「捷運藍線難產，媽媽市長在哪裡？」記者會，談及台中捷運議題，林靜儀說明，前台中市長林佳龍剛卸任時，興建經費為900多億元，5年後增加到1600多億元，整整比當時大幅增加633.65億元，這筆錢中央和地方都要付，侯友宜卻說當前捷運藍線比較省成本，「你胡扯！」

林靜儀接著提出三大問題，包括捷運B4站站體配置施工困難、轉乘距離較遠且介面複雜，以及計劃路線調整、轉乘規畫未明。她質疑，當地沙鹿民眾都疑惑，後來才蓋的捷運竟未與火車站共構，去年因立委補選大吵一番後，台中市府才又挪動了一點點，現在方案還可能是等捷運蓋完後，再去挪動鐵路的站體。

林靜儀指出，地方民眾有權，也會希望捷運站體離家近一點，她舉正英站為例，指附近有地方特定家族人士的土地（台中顏家），針對此項爭議，台中市府至今未提出坪頂站、正英站站體設置的專家會議，只有前立委顏寬恆妹妹、台中市副議長顏莉敏在臉書提到正英站設站，中市府隨即呼應，民眾不會知道原來的坪頂站已經不見了。

她強調，捷運設站須基於專業評估，包括進出人流、周邊交通銜接、未來市政規畫等資料，自己能接受改變站點、增加預算，若是能提供專家資料，公開評估理由，相信外界都會支持捷運藍線的興建，她也能向中央爭取足夠資源，但身為民代必須監督預算狀況，「難道可以隨便亂開支票，說要就要嗎？」

針對台中捷運綜合規劃案，林靜儀批評，盧秀燕上任後800多天才送出，對比較晚核定的高雄捷運，高雄因送綜合規畫案的時間快多了，所以進度快很多，「請問是誰在拖進度？」她也提及，去年她調資料後，當時中捷藍線預算就比林佳龍時期暴增300多億元，今年再追進度時，卻已變成633億元了。