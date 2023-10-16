亞翔股價3日觸及122元、創2003年8月底轉上市以來逾20年1個月高價，隨後漲多拉回104.5～118.5元區間高檔震盪。今（16）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.09％至113.5元，表現強於大盤。不過，三大法人近期持續偏空，上周合計賣超達3002張。

亞翔2023年9月自結合併營收64.68億元，月增達56.25％、年增達1.03倍，連2月改寫新高。使第三季合併營收146.07億元，季增達46.23％、年增達52.2％，同步改寫新高。累計前三季合併營收328.18億元、年增32.76％，續創同期新高，已逼近去年全年357.38億元。

儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔與旗下榮工承攬高雄車站地下化及後續地上物商場及飯店統包工程、桃園機場三期航站土木工程及聯電新加坡新廠案，推升在手訂單續處高檔。據財報揭露，截至6月底已簽約尚未完工的工程合約餘額續增至2177.66億元。

亞翔透過旗下蘇州亞翔集成新加坡分公司承接聯電新加坡新廠專案工程，認列高峰估落於9月至明年第二季。由於進入專案工程施工高峰期，且整體在手訂單規模逾70億人民幣（約新台幣310億元），可望帶動亞翔下半年營運優於上半年，今年營收將順利連3年創高。