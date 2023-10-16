國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，民眾黨總統參選人柯文哲15日狠酸侯友宜陣營，怒嗆國民黨總統參選人侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」。侯辦發言人黃子哲今喊話「妥協」，目前沒有看到完全破局的狀況，柯文哲也說可以再拿出具體方案再來談等談話，彼此維持最大的善意及誠意，並也呼籲民眾黨必須坐下來談，才有機會達成妥協。

黃子哲指出，過去有位英國政治哲學家說過，「所有的政府、人類所有的利益與福樂、所有的美德、以及所有的謹慎行為都必須建立在妥協互讓的基礎上」，多數民意希望在野能整合，達到政黨輪替、下架民進黨的目的，所以會以最大善意及誠意看待藍白合，希望還是有機會與民眾黨好朋友好好坐下來談。

黃子哲表示，他尊重各界這兩天對於藍白合的評論，但目前沒有看到完全破局的狀況。對於是否有備用方案？黃說，這也是為什麼他們一再強調，希望民眾黨的好朋友好好坐下來談，「因為談了之後才知道有什麼結果」，先拒人於千里之外，沒有互動就沒有進一步達成妥協的機會，坐下來談是當務之急。

就柯文哲嗆藍營「我讓給你選，你也不會上」。黃子哲重申，在中間過程中，大家難免會有些不同的意見，這也是為什麼要坐下來談的主要原因；但在談的過程中如果能更心平氣和，創造良好的氛圍，對於雙方談論合作會更往前走。

黃子哲認為，侯營提出的民主初選制度其來有自，不管是美國、法國或南韓都有實際執行的狀況，事在人為；當然，民眾黨提出一些疑意，但還不到完全不能克服的狀況，假設大家有共識，要克服困難就會相對容易很多，所以最重要還是要提出雙方都能妥協，適當選出最強候選人的方式最重要。

國民黨立委林為洲表示，藍白已經召開第一次會前會，雙方都有提出整合方案，那就針對彼此的不同意見，各自帶回討論，思考是否還有備案，然後再來召開第二次會議，「現在不用再放話了，放話沒有用」，這才是對等且有誠意的討論跟交涉。

林為洲指出，金溥聰已經表明隨時可以見面，且愈快愈好，但民眾黨仍沒有回應，他認為應該要趕快訂出下次會議的時間，雙方再來討論各自內部討論的結論，是否還有妥協的方案。國民黨立委李德維強調，藍白雙方如果在理念上有不同的主張，應該求同存異，小的事情都可以討論，但是大方向跟目標必須一致。