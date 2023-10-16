范宸菲將與《勸世三姊妹》合作。（三立提供）

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在21日（六）晚間7點於國父紀念館正式登場，鍾欣凌為典禮主持人，蔡昌憲及楊小黎主持星光大道。今（16日）公布當日2段表演，其中一表演主軸為「向導演致敬」，由今年演出最爆款的音樂歌舞劇《勸世三姊妹》的Sonicues躍演劇團與全方位藝人范宸菲共同演出。

表演內容以原創音樂劇的形式呈現「導演」為全戲靈魂人物的職人生活，透過劇情中與各個幕前幕後的工作人員互動，展現「導演」在一部戲劇中的辛勞與重要性。該演出由該劇團導演曾慧誠與編劇詹傑共同設計表演內容，再搭配劇團中七位演員演出，包括飾演大姊宋國佳的張擎佳及演二妹宋國美的張芳瑜。

彭佳慧將演唱金鐘經典歌曲。（三立提供）

另一表演「戲劇原創歌曲」為曾獲多次金曲獎的實力唱將女歌手彭佳慧，演唱五首入圍戲劇原創歌曲。此段表演由多次入圍金鐘獎、金曲獎、金馬獎常客陳建騏，負責音樂編曲工作，此次戲劇原創歌曲曲風多元，甚至還有嘻哈類型，讓人相當期待彭佳慧的演出。

今年金鐘獎頒發獎項戲劇類共27個獎項，特別獎項由已逝資深演員丁強先生榮獲「特別貢獻獎」。今年典禮頒獎人則邀請到林君陽、柯智豪、王月、湯志偉、莊凱勛、賴雅妍、萬芳、劉冠廷、謝瓊煖、温昇豪、柯佳嬿、曹瑞原、謝盈萱等人。

萬芳為今年金鐘獎頒獎嘉賓之一。（三立提供）

這次頒獎人之一的萬芳，表示金鐘獎是她第一個拿到 「金」字獎項的舞台，也曾在2013金鐘獎獻唱過「掌聲響起」，獻給當年離開的電視人。她拿過金鐘、金曲，也期待11月再次站上同一個舞台手握金馬。

她說，這次邀請出席金鐘獎戲劇類典禮，她時間允許，因此沒有猶豫就答應了，一來主持人是好友鍾欣凌，再加上萬芳演唱過將近50首的影視主題曲，對於頒發「戲劇原創歌曲獎」也是實至名歸。