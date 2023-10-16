全台媽祖信仰重鎮雲林縣北港朝天宮第11屆董監事就職典禮，16日在內政部、縣府民政處與友廟數百人觀禮下，19名董事與5名監事宣誓就職，並進行董事長、副董事長、常務董事、監事主席選舉，尋求連任董事長的蔡咏鍀獲全數常務董事支持，順利連任。

就職典禮在朝天宮旁媽祖文化大樓舉行，廟方依例迎請天上聖母、千里眼與順風耳將軍做見證，19名董事與5名監事念完宣誓詞後，董事以連記法投票選出7名常務董事，再由常務董事選出2名副董事長、1名董事長；監事則以直選方式，選出1名監事主席。

投票結果，7名常務董事分別為蔡咏鍀、吳炳俊、蘇健榮、蘇慧敏、林恒毅、蔡連財、吳東合。蔡咏鍀並獲得全數常務董事支持，順利連任董事長，副董事長為吳炳俊與蘇健榮，監事主席吳俊彥。

蔡咏鍀當選後表示，北港朝天宮不僅是北港的朝天宮，更是台灣的朝天宮、世界的朝天宮，媽祖的信仰在台灣發揚光大，未來要讓世界都感受媽祖恩澤，讓朝天宮立足北港，站穩台灣，走向世界。

北港朝天宮董監事任期為4年，2014年第9屆董監事任期屆滿，卻因新個資法施行導致第10屆選舉延宕，最後由選舉人簽署同意書並完成公告，才於2017年9月舉行投票；第11屆選舉則因新冠肺炎疫情，原本應於2021年選舉，延至今年10月1日，蔡咏鍀此次當選董事長，已連任3屆。