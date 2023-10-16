男教職員身上右側膝部、右側前臂、左側手部等擦傷。（桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會今天爆料，近期接獲多起老師遭學生攻擊到受傷的案件，校方只能勸導及輔導，但無奈家長配合度低，不願帶回家管教，這些學生仍持續進校園上課，沒有人正視受害老師的心中陰影，為此在獲得這些老師同意後，選擇今天公布診斷書及受傷照片，為老師們發聲，盼能呼籲各界正視校園暴力，要求設置緊急安置所、強制監護人配合介入管教。

桃園市教師會副理事長張瓊方表示，近期接獲許多老師遭學生攻擊的案件，以3個案件舉例，有1名男高中生體型壯碩，在情緒起伏大時會嚷嚷要打人，甚至威脅並揚言要打同班同學，瘦小的女老師出聲制止卻淪為「肉盾」挨打，導致身上手臂有多處傷痕，該狀況持續一段時間。

另名男學生也是一時情緒失控就打了男教職員，導致男教職員身上右側膝部、右側前臂、左側手部等擦傷，醫師建議要休養3天。此外還有1名男高中生持原子筆刺向男老師的眼睛，好在男老師反應快躲開，否則後果不堪設想。張瓊方說，多數老師並不會因為受傷就向學生提告或求償，但心中陰影卻難以抹滅，希望大眾可以重視發生在教職員身上的校園暴力。

傳出學生打傷老師、發生校園暴力的學校，其校長手機關機無回應。對此教育局表示這些案件都已有掌握，會介入協助校方及老師。

張瓊方表示，目前有2個訴求，第1點應成立緊急安置所，讓短期沒辦法冷靜、恢復的學生有安置所隔開，避免在此期間傷害教職員或是同學，第2點應給予學校支援成為教育人員後盾，另也呼籲中央應補法的不足，形塑安全的校園環境。

張瓊方說明，現行輔導管教的困境在於，當面對具有長期傷人紀錄的學生，學校除了持續提供正向輔導外，並無其他積極方式可維護校園師生的安全。然而注意事項的第26點雖然明載「帶回管教」、「移送少年輔導單位」、「規畫參加高關懷課程」、「移送警察或司法機關」等方式，但實務上仍須監護權人的配合，但因為監護權人不配合也不會有任何罰則，以致於學校就算完備程序，對監護權人仍毫無拘束力。

張瓊方另提及，數年前桃園某國中發生家長持電極棒攻擊事件，就是因為現行輔導管教措施無法有效阻止暴力傾向的學生持續在校園內攻擊他人，而導致被攻擊學生的家長動用私刑報復，親師合作是輔導管教的重要環節，不能冀望學校以「正向輔導」解決學生一切異常行為，卻忽略家庭教育的配合，否則校園暴力最終往往走向師生互告、生生互告、家長與家長間互告作為句點。

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