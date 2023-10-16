厄瓜多商業帝國繼承人諾波亞（Daniel Noboa）今天贏得總統大選，他矢言要重建這個飽受毒品戰爭蹂躪的南美國家，提振厄瓜多疲軟的經濟，並解決不斷攀升的犯罪問題。

路透社報導，現年35歲的諾波亞爆冷取得決選資格，他承諾將致力改善經濟、為年輕人創造就業機會，並將危險罪犯囚禁在監獄船上。

諾波亞在濱海小鎮奧隆（Olon）發表簡短演說時告訴支持者：「明天，我們將開始為這個新的厄瓜多奉獻心力，我們將開始重建這個飽受暴力、貪腐和仇恨打擊的國家。」

他說：「明天起，丹尼爾．諾波亞將成為你們的新總統。」

諾波亞將面臨重振經濟的重大挑戰，自COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情大流行以來，厄瓜多經濟一直陷入困境，導致成千上萬人移民，此外，國內犯罪率也急劇上升，包括殺人、搶劫和監獄騷亂等事件層出不窮。

即將卸任的政府將厄瓜多暴力事件頻傳歸咎於販毒集團，主打反貪腐的總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）8月在首都基多（Quito）離開造勢活動時遭槍殺喪命，是國內暴力衝突最激烈的時期。

諾波亞表示，厄瓜多具備成為全球進步典範所需的所有要素。他的執政時間只有17個月，任期從今年12月到2025年5月。

諾波亞曾說，他將成為厄瓜多有史以來最年輕總統，且能在2025年再次出馬角逐大位。

他的勝選，實現其家族長期以來的雄心壯志。諾波亞的父親、香蕉大亨艾爾伐羅（Alvaro Noboa）多次競選總統，但都以失敗告終。

根據已經開出的逾90%選票，諾波亞囊括超過52%選票，而左翼對手龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）則獲得約48%的支持。

龔薩雷茲已承認敗選，並向諾波亞道賀。她在基多對支持者說：「我們祝賀諾波亞勝選，因為這就是民主」。龔薩雷茲也呼籲諾波亞履行對學生和老年人的承諾。

諾波亞的勝利標誌著選民對龔薩雷茲的政治導師、前總統柯利亞（Rafael Correa）不滿。柯利亞雖因貪腐遭定罪，但他卸任後仍握有相當大的政治權力。

最終計票結果公布後，諾波亞的支持者在瓜亞基爾（Guayaquil）街頭慶祝。

23歲學生查維斯（Eduardo Chavez）說：「我們需要新血，而不是老套的爭權奪勢戲碼，這已為我們帶來如此嚴重的傷害。我們的總統應刻不容緩採取行動，遏止不安全局勢。」