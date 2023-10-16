市場擔憂中東政治緊張局勢加劇，台股16日受利空打擊開低下挫、失守季線與5日線，惟原物料族群擔綱「亂世英雄」，黃金概念股歡呼，佳龍（9955）盤中觸及漲停，跳空大漲寫逾兩個月高，金益鼎（8390）、光洋科（1785）也走強；而油價直漲，也帶動「台聚四寶」集體逆勢上揚，中石化（1314）爆量續攻，創今年新高。

美股多家銀行以優於預期的數據揭開財報季序幕，然仍難敵市場對地緣政治風險的憂慮，台美股市同步「臉綠」，然中東衝突加劇引發市場避險情緒，近期黃金、石油、債券價格都出現飆升跡象。

黃金價格在市場避險心理升溫下持續走揚，統計自從哈斯瑪襲擊以色列以來，金價就節節攀升，現貨黃金16日雖小幅回落，但盤中最高衝破1,934元，在地緣政治不確定性之下，投資人紛紛遁入安全資產避險，黃金概念指標股佳龍16日大漲逾9％，最高觸及漲停價25.1元，股價、成交量均改寫超過兩個月新高。

而國際油價攀高，美國能源資訊局（EIA）上周公布月報，預測2024年WTI原油均價為每桶90.91美元，較9月估值上漲9.2％。11月到期的西德州原油期貨持續走揚，盤中每桶價格衝上86.44元；12月到期的布蘭特原油期貨更再度衝破90元大關，最高達每桶91.08元。

以巴衝突升溫，國際油價蠢動竄升，加上塑化產業進入傳統旺季，近期大陸刺激政策又展開，前景逐漸轉佳，市場看好近期原油價格上漲可望推升石化產品行情。

「台聚四寶」台聚、亞聚、華夏、台達化股價16日同步走揚，上市塑膠類股指數盤中逆勢勁揚0.06％，中石化則受惠9月營收28.45億元，創下今年新高，股價近期也衝鋒，連兩日帶量大漲、最高達10.7元，寫去年12月以來新高峰。