台中捷運藍線爭議，台中市議會國民黨團開記者會指變更路線的是前市長林佳龍。（林欣儀攝）

台中市長盧秀燕16日在議會驚爆「有人卡中捷藍線多年」，引發外界爭論，國民黨台中市議會黨團指出，前市長林佳龍才是變更藍線路線的人，且是截直取彎，質疑是否為圖利某些人？民進黨市議會黨團則怒嗆根本「造謠」，強調藍線早在林佳龍時期就通過評估，呼籲藍營不要牽拖別人。

國民黨台中市議會黨團書記長黃馨慧表示，前市長胡志強時期規畫的捷運藍線就是走台灣大道，林佳龍倒行逆施變更路線，盧秀燕只是把路線要改回台灣大道，如果真的要說圖利，盧秀燕圖利的是台中市民、是藍線沿線旁的地主們，好的交通建設本來就是要圖利市民。

國民黨議員陳文政說，中捷藍線的路線早就規畫好，林佳龍變更路線的方式是「截直取彎」，質疑是否為了圖利某些人？！同黨議員林孟令說，藍線到現在已經交通部審議通過，就差行政院臨門一腳核定，呼籲民進黨總統參選人賴清德不要因一時口誤造成政策損失，要求賴出面承認錯誤。

民進黨議員李天生要求市府「停止造謠」，他說，藍線早在賴清德擔任行政院長時期就已經核定，盧市府才更改路線，希望市府就事論事、不要造謠。同黨議員林德宇拿出行政院於2018年的核定函說，2014年交通部審查藍線時就曾指出BRT與藍線路網高度重和，且該計畫在2018年核定，市府刻意造謠、配合國民黨總統參選人侯友宜噴髒水。

民進黨議員陳淑華、蔡耀頡抨擊，是胡志強提出BRT，預算高達290億元，根本是要以BRT取代台中捷運路網，才讓中捷藍線消失，林佳龍任內送出可行性評估並通過，盧市府時因經費大幅增加65％才卡住，盧市府不提過去4年的路線、站點變更，只做政策操作、推卸責任，根本是市府自己卡住藍線。