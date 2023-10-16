基隆市深美國小學童近日疑似因營養午餐身體不適，基隆市長謝國樑提出每日隨機抽查1公立國小營養午餐準備情形、每人每餐提高10元補助及每周召開營養午餐會報等3方案，精進營養午餐品質。謝國樑今早7時30分會同衛生局長張賢政及HACCP專員等前往武崙國小抽查。

謝國樑昨為營養午餐事件鞠躬道歉，今一早就前往武崙國小視察，並向HACCP專員詢問廚房作業空間及食材新鮮度辨識、保存方式等問題是否符合相關規範，明日也將繼續抽查另一所學校營養午餐準備流程。

一行人首先在廚房外換上作業服，但HACCP專員首先就發現1名從作業區走出來的校方人員未著裝，便立即提出建議。專員在廚房作業區指出幾項缺失及建議，包含廚房人員個人飲用水不應出現在作業區中；雖然開封過的沙拉油有用塑膠托盤蓋住，但她建議使用保鮮膜封口，避免雜質進入；食材的外箱也建議在作業區外就拆除。

謝國樑則擔心生鮮食品保存方式，及食材是否新鮮等，專員則回應，若是冷凍食材，送達後表面溫度應為負18攝氏度，冷藏食品則為7度，並建議校方向食材供應商索取冷凍車運送途中是否維持溫度等資料。

另外，肉品部分則可先觀察外觀，魚類觀察腮及眼睛是否混濁判斷，雞蛋則檢視蛋殼是否破損；至於蔬菜類，專員說明，原則上僅能目視是否有爛葉等，多次洗滌確保新鮮，不過是否有農藥殘留則需要經過檢驗。