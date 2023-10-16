立委蔡培慧、陳培瑜、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信以及營養師全國聯合會理事李哲佑、副秘書長尤宣文今(16)日辦理「學校午餐問題亂象叢生 訂定專法刻不容緩」記者會，點出各縣市學校午餐無法源依據，經常有吃不飽、菜色不好，甚至食安問題，呼籲中央儘速制定專法，由中央統籌補助各縣市政府。

蔡培慧表示，她剛上任立委時就被學生問「可不可以不吃三色豆」，使她開始重視學童的營養和健康，學生無論在哪個地區就學都應受到相同重視，尤其是國民義務教育階段，正是學童的成長和發育過程，應該獲得更好的照顧。

不過，目前各地學校午餐亂象叢生，既有食安事件，又有供餐不足問題，蔡培慧認為，這些問題的主因都是沒有母法作為規範，尤其偏鄉與都市學校有明顯落差，因此她主張三點，第一、學校飲食教育要立專法；第二，強化公共採購資訊平台，包含農產品在地化、食材的管理，同時簡化食物里程，營養師也須針對不同年齡層進行相關營養制定；第三，應建立查核機制，包含食材的供應地、營養指標等。

蔡培慧說，各校食材經費產銷履歷部分是由農業部補助10元，但未來應該依據相關營養基準作為食材補助，立院已有多位立委提出學校飲食教育專法，她呼籲教育部應積極聽取大眾意見，守護下一代的健康。

陳培瑜指出，法律層級目前僅有《學校衛生法》部分條文有相關規範，雖然行政部門對營養午餐有制定行政命令，但實務上仍要以法律位階規範，才能讓孩子們吃得好又吃得飽，希望行政單位能加速推動午餐專法。

陳明信表示，他身為全國近140處學校午餐的餐盒業者，台灣學校午餐22縣市有22個版本，欠缺完整規範造成一國多制的現象，日本、韓國分別制定1954年和1981年《學校給食法》，台灣卻散落在各個法規及辦法，為確保午餐品質，應明確制定專法，規範學校午餐的價格級距和經費來源。

李哲佑說，台灣學童肥胖盛行率高達3成，學校衛生法針對營養師人力設置40班以上應有1位營養師，但達成率僅佔17％，跟日本、韓國的人力比500：1相較之下有很大的人力懸殊，因此他呼籲，未來專法應增加營養師人力比，人數較少的學校也要透過跨校聯合聘任營養師的方式進行，盼儘速制訂專法才能讓人力明確化。