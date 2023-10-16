熊仔的新單曲〈存活〉17日上架。（索尼音樂提供）

饒舌鬼才熊仔今年以專輯《PRO》入圍第34屆金曲獎三項大獎，最終榮獲最佳華語專輯獎。上台發表得獎感言時，他特別準備了一段詞獻給所有中生代的饒舌歌手，以「先不管是否更成熟了，Thank God我們存活了。」這句歌詞展開一分多鐘的RAP表演，再度引起網友熱烈討論，而此番熊仔以「存活」寫下的金曲獎得獎感言，現在即將以全新作品〈存活〉問世。

〈存活〉這首歌不僅是熊仔在金曲獎台上得獎感言的延伸，歌詞靈感源於他對於嘻哈音樂在台灣三十年發展的回顧，字字句句貼切描述段歷程。身為中生代饒舌歌手，熊仔在這次的新歌〈存活〉中探討「存活」的意義，他認為人們被動地適應環境，卻也必須主動變異、成長，並套用在嘻哈音樂這條道路上，有感而發：「經年累月直至時間論證的那刻，我們存活了。」希望將這首歌獻給和他同個世代的中生代饒舌歌手。

向來對於專輯概念極具刁鑽的熊仔，在金曲獎台上致敬所有「存活」的人們，用頑強、堅韌的精神延展出這首對於台灣嘻哈音樂具有時代意義的歌曲，也讓大家十分期待熊仔後續可能將會推出一系列的概念新作。此外，近期宣布了熊仔將擔任第58屆金鐘獎演出嘉賓與第14屆金音創作獎主持人，兩場活動即將於月底接連登場，熊仔目前正在積極籌備當中，期許拿出最好的表現。