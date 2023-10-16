中職統一獅隊應援團成員「蘿蔔」宣布離隊，他上周六在臉書表達自己對球團的感謝，基於生涯規劃請辭了8年應援團工作。他還自曝在感情上劈腿，不僅對以前的伴侶感到愧疚，也自覺辜負了「球團賦予的形象」。身為統一獅應援團成員，他的自我要求是陽光、正向、積極的角色，帶著這件不光彩的事情上場，讓他一直對球迷深感抱歉，承諾未來一定會記取教訓，珍惜大家給予的機會。

蘿蔔的臉書獲得許多打氣的留言，儘管對感情不忠是很糟糕的事，大家仍肯定他過去幾年對球團的貢獻。有些人認為專業表現與個人感情可以分開看待，同時有人抱持與蘿蔔相同的看法，既然肩負公眾角色就應該有更嚴謹的自我要求。

在與球迷道別的800餘字臉書文裡，蘿蔔連續使用多個「對不起」「感謝」來表達他此刻的心境，那就是對於自己犯下的錯誤充滿愧疚，對於球團的栽培、球迷的支持、身邊人的幫助懷抱著無限的感激，並總結一句「這次，真的要交給各位了。」