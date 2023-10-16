2024總統、立委大選將至，苗栗縣第2選區山線立委選情白熱化，國民黨籍參選人、苗栗市長邱鎮軍16日透過臉書發布「教育三軸」文教政見。綠營無黨籍參選人、苗栗縣議員曾玟學今天也舉辦政見發表會，提出三大願景，包含文教、交通、農業面向，雙方隔空展開交鋒。

無黨籍立法參選人曾玟學日前公布醫療政策，主張竹苗區爭取醫學中心、部立苗栗醫院升級，深化醫學策略聯盟等主張，今天則再提出三大願景，包含文教、交通、農業面向。

針對文教政策，曾玟學指出，現今苗栗縣圖書館、頭份市立圖書館皆面臨老舊，空間不敷使用的狀況，應興建規模和設備更具前瞻性的總圖書館，並在中港溪建置兼具防洪防災、運動休閒、生態保育的河濱公園。

而苗栗市是文教中心，現今的縣圖書館已趨老舊，應與文觀局、中山堂演藝廳整合規畫，他未來盼爭取打造結合展演閱讀的「圖書資訊暨展演中心」。

另外，許多家長關心校園營養午餐，曾玟學主張參考國外法規，由中央、地方和家長各出資1／3費用，目標放在提升用餐品質、減低家長負擔，更能夠支持使用在地優質食材，相較於僅著重「免費」，這才是更負責任和具永續性的做法。

教育方面，曾玟學認為應和鄰近苗栗的清華大學、陽明交通大學等國內頂尖大學合作，並循國立成功大學模式擴大特殊選才，回應偏鄉需求，為竹苗區學生提供更多教學資源的可能性，強化培養在地人才。

針對技職教育，他認為應改善產學脫節問題，提供誘因讓學生投入職場後回校進修，媒合在地企業提供優質就業及實習機會，並串聯教育部及農業部，加強職校、農會系統及民間產業的合作，同時帶動產業升級。

曾玟學表示，交通需求部分，頭份地區他將持續爭取交流道改善計畫、建置智慧交通系統；苗栗地區則爭取台72線連結國道一號，並儘早完成台72線的新東大橋匝道；針對大湖地區聯外交通，應改善草莓季壅塞狀況，評估延伸台72線，分流遊客和大湖鄉親的移動需求；卓蘭則應兼顧石虎保育的同時讓140縣道快速化。此外，公共運輸也應重新盤整路線，部分路線鼓勵使用小型巴士營運，並結合小黃公車、幸福巴士等多元方案。

最後農業政見，曾玟學認為應升級公館「苗栗區農改場」，轉型為具有農作改良研發、植病防治、技能培訓、農業加工等能力的機構。對於農業廢棄物問題，他也認為應建立完善處理機制，跨縣市合作去化農業廢棄物。也爭取在卓蘭設置水果冷鏈中心，為升級水果產銷。

另，國民黨參選人邱鎮軍16日透過臉書發布「教育三軸」，提出建議由中央統一補助國中小學免費營養午餐等政見，雙方隔空交鋒，較勁意味濃厚。