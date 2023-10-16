一名女大生表示，父親每天都會到她房裡叫她起床，直到現在上大學仍保有這習慣，同時還會親她的臉頰、擁抱、喊她寶貝，令她十分困擾，「我已經20歲了，爸爸還不知道身體接觸的界線，真的有點不舒服」，加上她已有男友，苦惱地上網尋求網友協助。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，是家中的獨生女，今年已升上大學三年級，父親仍習慣每天叫她起床上學，還會親她臉頰、擁抱，甚至稱呼她「寶貝」，雖然這是父親對女兒的關愛，但隨著她已成年，開始對這行為感到不適及尷尬。

她向母親反應，希望能和父親溝通，但沒有看到明顯改變，令她相當困擾直呼，「我已20歲了，爸爸還不知道身體接觸的界線，有點不舒服，而且我已有男友了」，原PO問網友該怎麼做才不會傷父親的心。

網友紛紛留言，「爸爸還沒有意識到寶貝女兒已經長大了」、「如果爸爸從小到大都這樣對妳，好像也算正常」、「在父母親的眼中，一輩子都是孩子，父親最重要的人」、「我現在都30歲以上也結婚了，我爸爸還是會叫我寶貝」、「鬼父跟慈父只有一線之隔，妳爸爸是愛妳的那種」。

原PO事後也感謝網友的回應，並表示會更珍惜和父親相處的時間，針對這件事還是會用合適的方式溝通，「因為他很開明，也是我見過最聰明的人。」