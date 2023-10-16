藍白會前會對最強參選人產生方式無共識，民眾黨總統參選人柯文哲昨（15）日酸國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰故意提出很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算，金則親上火線回擊，質疑柯說翻臉就翻臉。對此，財經網美胡采蘋則認為，柯文哲比較想要「位置」，是在耍國民黨。

柯文哲昨不僅酸侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，還批金溥聰看起來沒有打算要合作，提出民主初選只是想展現國民黨地方組織實力。對此，金溥聰則親自召開記者會說明，並提到全民調有效度、信度的問題，並沒說民調是錯的，只是認為比全民調有疑慮。金溥聰強調，希望能繼續坐下來談，努力達成整合，對於民眾黨提出任何會談的時間、地點將全力配合，若大家有心要合作推動政黨輪替，應以包容態度進行磨合、整合，達成共識後攜手合作。

對此，胡采蘋在臉書提到，金溥聰很誠懇地開記者會，對比柯文哲很市場性的語言作派，的確把傳統國民黨的風格表現出來，對一般選民來說較有信任感，看起來就是國民黨有思考過，也參考過其他國家初選的辦法，但柯文哲比較想要位置，是在耍國民黨、在表演，「一開始會前會結束，藍營談完讓人覺得很蠢，但柯文哲見獵心喜，反而被金溥聰得分了」。

胡采蘋強調，藍營若繼續這樣，儘量少讓侯友宜說話，讓金溥聰和黃健庭甚至朱立倫出場多講，侯只要辯論會背稿，就能維持藍綠歸隊的格局，總統雖不能贏，但立委仍能選得不錯，實在沒有什麼藍白合的必要。