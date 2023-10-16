金馬影帝阮經天剛以新片《周處除三害》入圍第60屆金馬最佳男主角獎。末料，該片遭名導錢人豪控涉嫌抄襲多年前劇本《無法無天》並指有實質證據，而《周處除三害》導演黃精甫即發聲明回應，就連男女主角阮經天、王淨也表態了。

導演黃精甫對於近日某些言論，提到「周處」抄襲一事，分享創作「周處」的心路歷程。2010年，我拍了一部名為「復仇者之死」（原名罪與罰）的電影，有幸獲得第三十三屆莫斯科國際電影節的最佳文本哲學獎、及最佳導演奬。故事的靈感來自於真實的社會事件，講述一起「警局強暴」案，從而探討「善、惡」的命題。

第一次跟大家聊到「周處」是2011年的事，席上有陳（姓）男監製、錢（姓）女監製、及麥（姓）男演員。當中陳、錢監製給予了很多寶貴的意見。到了 2012 年，我去大陸拍了一部動作片「惡戰」，返港做後期期間，再次跟曾（姓）監製提起「周處」的故事，並把故事地點從香港、韓國、日本三地，改成現在「周處」裡面的台北、台中、澎湖。

王淨在IG限動分享導演黃精甫貼文。（圖/王淨IG）

黃精甫提到「復仇者之死」已經奠定「善、惡」三部曲的基調，也包括今天大家所看到「周處除三害」當中的故事結構、人物設定、大開殺戒、斬妖除惡，以及最重要的「宗教」部分，這一切都與「復仇者之死」一脈相承。如果說「周處」有抄襲的嫌疑⋯⋯對，我承認抄襲了 2010 年的作品「復仇者之死」！未來的十年內，我會再抄襲一次，完滿「善、惡」三部曲的願想。對此，阮經天及王淨也轉發導演相關貼文，阮經天更提到「周處除三害是這幾年來拍得相當出色的電影。」

而稍早，錢人豪在臉書質疑對方：「身為電影人，1個創作者，在乎的不就是創意嗎，面對這種言論已經自有公評，我早就提醒當面對是是非非時，不該是再以幹話來混肴視聽，多說多錯。我以為我們這個圈子還有人情義理道德良知這件事。」

仍是不滿開嗆：「來，等你，不，你等我吧。【舉證之所在，敗訴之所在】不用在新聞媒體上打預防針，玩文字遊戲。剽竊就是剽竊！偷竊1次也是偷，現在反倒要受害者被小偷『高度接觸』才算被偷是嗎？」並強調自己絕對拿得出實質證據，「我只是要對方一個公開的道歉。周一會收到律師函」。