共軍近期對台動作頻頻，國防部日前送至立法院外交國防委員會的書面報告就指出，共機每月平均擾台架次，今年比去年多了約100架。有臉書軍事粉專揭露，日前1艘日本海上自衛隊的軍艦，疑似在台灣東北角海域，與共軍驅逐艦發生了對峙。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」今（16）日發文指出，團隊14日在北緯24°22.401，東經122°34.957處，約烏石鼻東南東方約40浬的海域，紀錄到1艘海上自衛隊的艦艇，以17節（約時速31公里）的速度，航向320.7度，而共軍舷號133的「包頭號」052D型驅逐艦，則在該艘日艦的附近。

「Taiwan ADIZ」指出，包頭號的方位在北緯24°17.717， 東經122°28.023處，以航速14.8節（約時速27.4公里）航向310.4度，粉專研判，由於自衛隊艦艇的位置較靠近日本，所以，應是它攔截共軍軍艦。