潘君侖今出席新節目記者會。（陳俊吉攝）

陳零九邏輯性強。（陳俊吉攝）

本本面對任何狀況都無懼。（陳俊吉攝）

陳漢典、陳零九、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本及製作人郭方儒，今（16日）出席沉浸式戲劇兼真人推理實境《百分之一相對論》的試映記者會，23歲的郭方儒為知名製作人郭建宏之子，郭建宏今現身力挺，表示當初聽到節目概念就全力支持，即使製作費破千萬也在所不惜，「光2集就前往九份、瑞芳等6個景點拍攝，花費600萬元，文化部輔導金500元，我們補了100萬」，其他集數也將陸續拍攝，有望明年全數上架。

製作人郭方儒。（陳俊吉攝）

郭方儒之前曾拍攝戲劇《神之鄉》的片頭片尾，這次首次挑戰實境節目，「這是我高中開始的夢想，這是屬於台灣的新時態實境節目類型」。他透露，針對節目中的探員個性做了很多研究，希望大家都能在節目中呈現反差的面貌，陳漢典、陳零九、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本6人都是當初名單中的人選。

梁以辰私下個性膽小。（陳俊吉攝）

解題過程中有爭執？陳漢典表示大家都吵不起來，唯一的摩擦是有次大家花了30分鐘爬山，險些體力透支，加上深山的詭譎氣氛，讓梁以辰相當緊張，偏偏男生們又在講些五四三，讓她差點崩潰，「我當時覺得有點不舒服，所以我一直緊握平安符，一回家就用艾草淨化全身」。

陳漢典身為隊長，相當照顧大家。（陳俊吉攝）

身為隊長的陳漢典，自認是節目的毛利小五郎，「我負責幫大家舒壓，觀眾也會看到我冷靜的另一面，分析大家的性格跟分配工作。我當初馬上就答應了，因為節目真的很特別、非常熱血，這組合我也非常喜歡」。潘君侖說，節目最難的不是謎題，而是要在緊張的狀況下完整、冗長的咒語，「因為我們不背出來就會死掉」。

宋緯恩被虧很愛尖叫。（陳俊吉攝）

為了加強邏輯能力，大家常私下相約去密室逃脫，被公認膽小的宋緯恩總因拍戲缺席，今被問大家質問到底是拍戲忙？還是真的太膽小？他急著解釋，卻沒人接受他的藉口，讓現場笑聲不斷。

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