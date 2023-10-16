法務部統計，電信詐欺案件2019年至2022年成長近5倍，但檢察官和檢察事務官的員額卻僅增加約240人，在野黨團今與民間司法改革基金會及警察工作權益推進協會開記者會，指控詐騙案氾濫，造成檢警基層人員過勞，呼籲政府研議修正總員額法，增加員額，同時研究如何優化作業流程、減少非必要業務。

立委邱顯智指出，全國案件量年年增加，司法院統計，法院需用人力2030年將達2.2萬人，增加員額將達到現行總員額法上限的46％，法務部統計全國每年新收偵查案件，2019年約47萬餘件，但去年已達64萬餘件，成長36％，將近5倍，但檢察官及檢察事務官員額增加人數，根本是杯水車薪。

邱顯智說，今年檢察官爆出離職潮後，人力更加吃緊，法務部不得不增設檢察官助理，緩解目前第一線打詐偵辦人力的缺口，但僅是臨時人力，流動率預期非常高，政府應改革刑事制度和司法人力，因此黨團在本會期就提出總員額法的修法草案，採用「加法」方式，增加司法、檢警員額。

民間司改會常務執行委員、律師白禮維指出，除了增加人力之外，還需要透過一個整體的「減法工程」，藉由「源頭案件的疏導」、「程序的精簡」和「行政資源的輔助」等配套措施，將人力放在重要的地方，有效減輕司法負擔。

白禮維說，法務部近期推動的「全國總歸戶」是正確方向，避免各地檢署分別偵辦同個被告，癱瘓司法系統，呼籲法務部、司法部應考慮司改會提出的放寬「現行犯不予解送檢察官的情形」和「不起訴及緩起訴處分範圍」、「允許法官在下簡式或簡易判決時用宣示判決筆錄取代判決書」等方向。

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，打詐工作除凸顯地檢署檢察官人力問題外，警察機關缺人問題也被警政署嚴重低估，派出所負責刑案查緝工作人數與偵查隊人數比例逼近一比一，代表刑案工作量過大，導致偵查隊工作量外溢，呼籲法務部落實調查勞動狀況，不應只從預算缺額討論。

蕭仁豪批評，打詐行動綱領執行卻「不給錢、不給資源，還要大家工作」，像是如識詐宣導要求辦理場次、媒體曝光，但卻幾乎沒有有籌備經費，要基層想辦法，13億預算消耗在疊床架屋的政策，對基層員警沒有幫助，資源分配合理性令人質疑。

邱顯智補充，有鑑於基層人力嚴重不足，政府應扭轉以打詐政策榨取基層勞動力的思維，透過黨團「加法工程」以及司改會的「減法工程」，增加必要人力和簡化不必要的程序，才能真正減輕打詐人員負擔。