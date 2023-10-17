Statcounter資料顯示，今年10月全球排名次高的Windows版本是Windows 11，市占率為24.89%；更舊版本的Windows 7市占率只有2.9%，其他版本占比都不到1%。

雖然微軟開放Windows 10用戶免費升級到Windows 11，但硬體門檻不低，以提供更高的可靠性與安全性，例如中央處理器（CPU）速度須為1GHz以上、記憶體不得少於4GB，也因此讓許多舊電腦難以升級。