以巴衝突情勢升高，巴勒斯坦駐大馬大使華立德今天接受中央社專訪，批評國際社會對巴勒斯坦情勢保持緘默，呼籲「國際社會公平對待我們」，保護巴勒斯坦人權並捍衛民主。

巴勒斯坦駐大馬大使館曾於13日舉辦「與巴勒斯坦人民團結在一起」活動，邀請馬來西亞人與各國朋友共同聲援巴勒斯坦，百餘名心繫家園的巴勒斯坦人齊聚為家鄉受砲火轟炸的親友集氣。他們向媒體展示同胞死傷照片，盼獲國際輿論聲援。

華立德（Walid Abu Ali）今天受訪說，對於巴勒斯坦遭受的處境，馬來西亞一直以來在本地、區域和國際層面上盡最大努力，展現對巴勒斯坦的支持和團結。他過去這段時間裡曾獲邀到馬來西亞國會，大馬也表達全力支持巴勒斯坦並展現團結精神。

華立德指出，大馬外交部長代表政府和外交部捐助馬幣100萬令吉（約新台幣700萬元）對巴勒斯坦人道援助，馬來西亞毋庸置疑地持續支持巴勒斯坦。

華立德告訴中央社，巴勒斯坦人民自1948年起流血至今。過去75年以來，巴勒斯坦人民一直是以色列國家恐怖主義的受害者，國際社會也見證他們所遭受的苦痛。

他認為，國際社會從未公平對待巴勒斯坦和巴勒斯坦人民，鮮少為巴勒斯坦人民善盡國際保護責任。巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）最近在聯合國大會演講中，再度要求國際社會為巴勒斯坦提供國際保護力量。

華立德並說：「我們（巴勒斯坦）是雙重標準的受害者。我們是以色列政府違反國際法的受害者，領導以色列政府的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與內閣，每天都違反國際法、侵犯巴勒斯坦人民權利。」

他並強調，國際社會的緘默令人遺憾，國際社會必須公平的對待巴勒斯坦，支持巴勒斯坦人民、維護人權及捍衛巴勒斯坦民主。

他認為，以色列政府必須為對巴勒斯坦人民所犯下罪行，被送至海牙國際刑事法院（ICC）。巴勒斯坦人到處成為受害目標，無論是在加薩（Gaza）、約旦河西岸（West Bank）的哲寧（Jenin）、那布魯斯（Nablus）與希布倫（Hebron）。