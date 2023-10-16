2024選舉進入百日倒數，國民黨主席朱立倫日前提及邀請高雄前市長韓國瑜擔任副主席一事，引發熱議，前立委郭正亮15日分析，朱的說法，主要是回應資深媒體人趙少康「把韓列為不分區立委第一名」的提議。國民黨政策會副執行長、台北市前副市長李永萍今（16）日接受《中天新聞》訪問時指出，韓國瑜列為不分區立委第一名，這件事情是藍營內部很多人的心願，甚至是現在很多立委參選人的期望；至於假設藍白合破局，韓可能當國民黨總統參選人侯友宜的副手？李認為「有可能」。

李永萍指出，把韓國瑜列為不分區立委第一名，這件事情是藍營內部很多人的心願，甚至是現在很多立委參選人的期望，但她並不相信郭正亮「阻礙者是朱立倫」的說法，因為無根據，對於朱來說，不適合立刻公布韓作為不分區第一，因韓是非常重要、可以把國民黨支持者集結起來的人，「不敢說韓可不可以拉到民眾黨的人，但對藍營沒問題」，且現在不知道藍白能否合，很多人漸趨悲觀，若到了登記前夕真合不了的話，那跟侯友宜搭檔的人選是誰？誰能把票極大化？

目前國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，李永萍認為，各種問題都會考慮進來，韓國瑜一定扮演重大角色，無論是不分區立委第一名，還是有別種方法提升國民黨選情，韓都必須是一個活棋，因為2024若讓民進黨贏得總統大選、且立法院席次再度過半，台灣將真正面臨悲慘的戰爭邊緣。

被問及假設藍白合破局，韓國瑜是否可能當副手時，李永萍認為，「有可能」，因為這是唯一保障國民黨有票，且能讓韓粉覺得有歸屬的方向，而把選票集中到國民黨，對於保住立委席次也有功效。