懂得跟上潮流迎合年輕客群需求的京站時尚廣場15日全新改裝，迎來B1全新區域「Qlice的夢遊鞋境」，以「愛麗絲夢遊仙境」故事為專區改造原型，尋寶探秘為概念，區域蘊藏千雙高CP值女鞋、萬件夢幻飾品；另位鼓勵環保，顧客在1F客服中心捐出舊鞋或舊衣，即可獲得B1 Qlice專區100元抵用券乙張。

京站改裝品牌開幕慶，持Q卡於專區消費累計滿2000元，就送WOKY手提輕芯鈦瓷保溫杯750ML。（京站提供／朱世凱台北傳真）

「Qlice的夢遊鞋境」含3大亮點包括，第一是已在日本成立20年的專櫃女裝「MISCH MASCH」，以全台首櫃方式進駐京站，開幕期間日本同步流行新款、秋冬當季服飾、時尚大衣與經典配件全面特價後再打9折、滿3000元折300元、滿6000元折800元，用千元小資價格就能把日本專櫃女裝帶回家，開幕慶只到31日。

亮點2為集結重點新櫃AS集團「BYHUE」及3家女鞋、4家飾品，萬種款式商品自由配。話題女鞋進駐AS集團質感女鞋品牌「BYHUE」，不管是高級大人感、韓系優雅風、質感個性派鞋款，通通都有，即起到25日，滿3300元現抵300元，其他開幕品牌則有3家女鞋品牌，日系美鞋「ORiental TRaffic」、都會女性熱門首選品牌「GDC」、MIT日韓風格品牌「Avivi」，以上指定鞋款品牌，持Q卡單筆消費滿2000元現抵300元；另有4家流行飾品品牌，「yume」、「果銀」、「W.soul」、「Cherie」。改裝開幕全品牌，天天享優惠，即日起到22日，持Q卡於專區消費累計滿2000元，就送WOKY手提輕芯鈦瓷保溫杯750ML。

最後的亮點是以奇幻森林購物空間氛圍吸克，即日起到31日，Q卡友於專區消費累計滿2000元即可參加抽獎，有機會可以抽到2000元女鞋提貨券、1000元飾品提貨券。