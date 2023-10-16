蔡英文總統今天接見華府智庫訪問團，強調守護國家安全的決心，並重申，我們會持續堅守不挑釁、不冒進的立場，和美國及其他理念相近的民主國家加強合作。訪團團長杜爾提到，中國大陸已成為美國主要的全球競爭對手，AEI的專家學者都希望透過增加投資及更緊密的合作戰略，來提高美國及其盟國的國防整備。

華府智庫「美國企業研究院」（AEI）由院長杜爾（Robert Doar)率領訪問團，今天赴總統府拜會蔡英文總統，蔡英文致詞時表示，上一次，她接待「美國企業研究院」的訪團是在3年前，很期待今天與訪賓們的意見交流。

她藉此機會感謝杜爾從2019年上任以來，除了邀請駐美代表處蕭美琴大使代表前往AEI交流，也出版專書及成立「防衛臺灣聯盟」計畫，讓國際社會更了解臺灣面臨的挑戰。

蔡英文提到，臺灣和AEI有長久的合作關係，像是國防部和AEI共同舉辦戰略論壇。AEI致力提倡的自由民主及市場經濟核心價值，也是臺美之間共享的價值。我們看到AEI的學者專家多次呼籲美國政府，以具體行動深化臺美關係。

她也感謝貴賓們透過來訪，持續促進臺美的交流合作。她知道訪團貴賓都很關心臺灣安全議題。這幾年來，我們對國家安全的努力，也體現在國防自主的落實，包括國機國造的「勇鷹號」已經交機20架；上個月，國艦國造的「海鯤軍艦」也已經舉行下水典禮。「這些成果，都展現了我們守護國家安全的決心」。

蔡英文強調，我們會持續堅守不挑釁、不冒進的立場，並且和美國及其他理念相近的民主國家加強合作，貢獻臺灣的良善力量。並期待透過AEI的研究及對話，持續深化臺美關係。

杜爾致詞時表示，這是他首次訪問臺灣，AEI一直欽佩蔡總統的領導作為，在日益複雜的地緣政治環境下，帶領臺灣發展民主、經濟及文化。此次訪團成員均為政策專家及企業領導者，AEI是美國公共政策智庫，研究工作型塑公共對話以及美國各領域的政策，議題涉及民主、自由經濟及美國全球領導作為。

杜爾提到，AEI長期支持臺美緊密友誼。近年來，他將美國的亞洲戰略政策研究工作列為優先事項。中國已成為美國主要的全球競爭對手，學者專家正努力讓美國做好準備因應這項挑戰，並維護由自由民主國家所組成的亞洲。

他表示，AEI的專家學者們都希望透過增加投資及更緊密的合作戰略，來提高美國及其盟國的國防整備。美國的政策將取決與區域盟友間的密切關係，「尤其是像臺灣這樣最親密的盟友」。

訪團希望透過此次來訪，更了解臺灣對這些挑戰的看法，此行所獲得的資訊及與臺灣人民建立的關係，將幫助他們與美國決策者合作，與臺灣進一步深化夥伴關係。希望此次訪問能傳達該院對於臺灣的友誼及支持，並期待接下來的交流能促進更多與臺灣各界的對話。