藍心湄（左）見到翁倩玉難掩興奮。（TVBS提供）

出道60年的超級巨星翁倩玉，近日在TVBS《女人我最大》分享保養心得，「保持開心、餐餐7分飽就是最好的保養品。」身為時尚教主的藍心湄看到她也難掩喜悅之情，表示相當興奮，因為不但可以看到翁倩玉本人，還可以看到她從日本運過來的衣櫥跟她的收藏品。

翁倩玉特地將許多有故事的精品從日本空運過來，其中有許多完整保存3、40年的愛馬仕絕版品。她也在《玩美研究室》分享人生首次買的精品包就是Louis Vuitton經典老花，因當時正在打圍巾給初戀男友，所以長條的包型是為了要裝毛線工具，這個包包有著浪漫美好的回憶。

翁倩玉曾獲金馬獎最佳女主角與亞太影展特別演技獎，她分享，「8歲時因朋友邀請加入劇團，才漸漸開啟演藝生涯，雖然當時爸爸非常反對，但媽媽卻鼓勵我努力嘗試」，剛出道成為演員的她並不認為自己有天份，她說：「我是受到廖祥雄導演的啟發，廖導演會日語、英語、中文甚至台語，他用盡所有語言跟我溝通，是他把我的演技帶出來的。」

同時身為版畫藝術家的翁倩玉也是台灣第一人獲得日本文化部文化賞首獎，作品還被收藏進日本的千年古蹟「平等院」及京都東本願寺收藏，她表示：「25歲那一年，因為看到版畫太震撼，所以立刻求拜恩師門下學習」問及為什麼想學版畫，熱愛畫畫的她開心說：「就是喜歡！」