自哈瑪斯於7日發動襲擊造成1300人死亡以來，加薩走廊一直受到以色列猛烈轟炸，由埃及控制的加薩邊界關卡在外交努力下將重新開放，以利援助物資能順利進入當地。

路透社報導，以色列對城鎮和村莊遇襲感到震驚，目前正對加薩進行有史以來最猛烈的轟炸，並嚴格封鎖當地，準備展開地面入侵。

來自多國的數百噸援助物資已在埃及的西奈半島（

Sinai Peninsula）滯留數天，正等候協議達成以讓物資能安全運送至加薩，並讓一些外國護照持有者經由拉法關卡（Rafah crossing）撤離。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面後表示：「拉法關卡將重新開放。我們正與聯合國、埃及、以色列和其他國家共同建立機制，將援助透過該機制提供給所需要的人。」

布林肯並沒有給出關卡重新開放的具體時間，但他表示，被任命為中東人道主義問題特使的美國資深外交官沙特菲德（David Satterfield），16日將抵達埃及以擬訂相關細節。

國家廣播公司新聞網（NBC News）引述1名巴勒斯坦官員的話說，拉法關卡16日上午9時將會開放。美國廣播公司新聞網（ABC News）引述消息人士的話說，關卡將會在16日開放幾個小時，但並沒有提供細節。

以色列敦促疲憊不堪的加薩民眾向南部撤離。在這個人口有超過200萬的被圍困飛地，目前已有數十萬人撤出。控制加薩的哈瑪斯（Hamas）告訴人們，不要理會以色列的訊息。

加薩的巴勒斯坦人表示，以色列的夜間轟炸是自上週發動報復性攻擊以來最猛烈的一次。他們說，對加薩市（Gaza City）的轟炸尤其嚴重，兩家主要醫院的周圍地區均遭空襲。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）所有醫院的燃料儲備預計只能維持24 小時，這將導致數千名患者面臨危險。

加薩當局表示，迄今為止，至少有2670人在以色列的報復攻擊中喪生，其中1/4是兒童，傷患有近萬人。另有1000人失聯，據信是被埋在廢墟中。

美國政府官員表示，他們正動員緩解加薩的人道危機，並預計將出現殘酷的地面攻勢。