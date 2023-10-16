大雅三和停車場車牌感應跟計費系統脫鉤，市議員吳呈賢接獲陳情16日要求改善。（市議員吳呈賢服務處提供）

台中市大雅三和停車場車牌感應跟計費系統脫鉤，民眾繳費出場後，前帳竟顯示未繳清，隔天持續累積已達26小時，痛怨被當盤子「停一次車剝多層皮」；市議員吳呈賢接獲陳情16日表示，大雅區公所將停車場委託民間經營，應善盡督導管理責任。大雅公所指出，已請廠商前往查明，若有缺失會要求改善。

台中這停車場「揩油」？繳清離場後持續計費26小時

市議員吳呈賢指出，三和停車場日前被爆車牌辨識不良，致進出場不順，挨批擾民；近日又發生車牌感應跟計費系統脫鉤，近日又發生計價電腦涉敲竹槓，重複收取停車費用，民眾譏為「揩油停車場」。

吳呈賢表示，他接獲沈姓民眾投訴指出，10月14日下午4時38分開車進三和停車場停放，傍晚5時57分離場，並繳付30元停車費；晚間7點半左右再度進場，直到8點45分離開，竟收取下午4時38分至晚間8時45分，共4時7分、60元的停車費。

「車牌感應收費如此瞎！」沈姓民眾說，第一次離場完全辨識系統沒有感應到車牌，但是計費系統竟會計算停車費用，車牌感應跟計費系統脫鉤，這是正常的嗎？離譜的是，他隔天上午前往該停車場自動收繳費機查詢，不料，第一次進場紀錄(14日下午4時38分)竟未註銷，累計停放26小時45分，需再繳費110元，令人傻眼。

吳呈賢表示，三和停車場由大雅區公所代管委外經營，得標廠商為提高營運效率，採用自動化管理，但接連發生車牌辨識失靈、爆溢收停車費用，不僅擾民不便，還涉趁機揩油，顯見交通局及大雅區公所未盡督導管理責任。

「停一次車剝多層皮！」吳呈賢說，有民眾2度遇到重複收費，顯見應非個案，他要求廠商檢核營運至今所有收費紀錄，溢收費用應退還民眾，並檢修自動化管理系統，別把民眾當冤大頭。

大雅區長林麗蓉指出，目前已請廠商前往查明，若有溢收費用會退給民眾，並要求廠商改善，若仍未改善，將依契約向廠商扣款。