民進黨台北市議員陳賢蔚指出，台北市自來水直飲台維護數據，竟然有35筆來自未來的維護紀錄，同時維護多處直飲台的造假資料也高達101筆。（蔡宗穎攝）

台北市設立500多處自來水直飲台，以便民眾使用，更標榜每日落實自主維護。民進黨市議員陳賢蔚指出，掃描飲水台旁QR Code後，竟然有35筆來自未來的維護資料，甚至最遠已至今年底12月31日，其中還有25筆同時間維護2處的紀錄。他痛批，這些資料都是假數據，市府應改進監督程序，禁止造假情事。

陳賢蔚表示，15日參加活動時，掃描七星公園內的直飲台旁的條碼卻發現，最新的維護資訊竟然是16日，明顯是造假，非常離譜。

他指出，回去檢驗資料後發現，台北市12個行政區500處直飲台中，逾2日未維護的竟然有198筆，約占4成，還有35筆維護紀錄上的時間竟然是來自未來，甚至還有今年12月31日的維護資料。

另外，其中10月31日的維護資料中，竟然出現同一時間維護21處的情形，也有的同時維護11處或9處，這種情形假資料更高達101筆，他痛批，這些人是空中飛人嗎？還是他們有小叮噹的任意門？同時要求全面改善監督程序，禁止怠惰造假情事，並落實檢視維護狀況，保障飲水安全。

自來水處長范煥英回覆，原則上直飲台每周5日上班日會清潔、維護直飲台，每周也會進行2次水質檢測，資料造假情事則需要再深入調查，了解原因才能回覆。