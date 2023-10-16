以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）今天表示，以色列「沒有興趣」占領加薩（Gaza），但會做「任何有必要」之舉來消滅巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列暗示將對加薩發動地面戰的此時，當地人道危機正日益加劇，美國總統拜登警告以色列切勿占領這塊沿海飛地。

爾登告訴CNN記者柯林斯（Kaitlan Collins），以色列「沒有興趣占領加薩或待在加薩。但既然我們在為生存而戰，而（生存的）唯一方式就是如總統（拜登）自己所言的消滅哈瑪斯，我們因此將做任何有必要之舉來消滅他們的能力」。

拜登在今天播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）專訪中，直指以軍若占領加薩將會是「重大錯誤」，是這位美國總統自哈瑪斯對以色列發動突襲、奪走1400條人命以來，少數幾次開口要求以色列在回應舉措保持克制的發言之一。

此外，以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）今天也告訴CNN，以色列不打算在衝突結束後占領加薩。他說：「我們不想占領或重新占領加薩，我們並不想掌管200多萬名巴勒斯坦人的生活。」