立委吳欣盈日前在立法院質詢時要求行政院長陳建仁成立主權基金，以挹注財源，當時陳揆承諾由國發會來規劃。如今三周過去，龔明鑫16日在立法院經濟委員會備詢時指出，前幾周在做準備工作，包含過去曾提過有些問題，也去了解國際各做法。已於今下午安排跨部會議討論，看能否形成一些共識，並看要解決甚麼問題，還有釐清疑慮，若有方向會再來推動。

吳欣盈說，主權基金非常複雜，不希望國發會因為趕期限而草率應付，很多國際銀行跟律師事務所都有專屬主權基金部會，而她可以就框架跟時程部分協助。

吳欣盈也說，很多國家已經走過主權基金這條路，新加坡1981年花短短9個月時間成立主權基金，迄今已經有180幾檔主權基金，從治理角度可以更公開透明，讓民眾對政府投資更有信心；而台灣2008年就曾討論此案，但當時各部會踢皮球，最後只停在國發會研議，希望這次可以趕快整理好。