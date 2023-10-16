今天凌晨4點多39歲的廖姓男子，駕駛自小客車行經埔心鄉中正路一段時，疑似為了閃避不明物體，失控自撞停放在路旁的小貨車，並推撞前方多輛汽車，駕駛雖然脫困無大礙，但車輛疑似機件故障自燃起火，所幸沒有造成人員傷亡，但詳細的肇事原因仍待警方調查釐清。
這起事故發生在今天凌晨4點36分，廖姓男子駕駛白色自小客車，自撞路旁貨車後，又往前推撞路旁的自小客車，當時駕駛自行脫困，不過其駕駛的自小客車突然自燃起火燃燒，消防人員獲報即出水線撲滅火勢，後續持續以水線降溫。
脫困的駕駛僅肢體擦傷、胸部疼痛等，經送醫治療後並無大礙，不過當時撞擊力道過猛，產生的巨大聲響讓附近居民都跑出來看，而慘遭波及的藍色貨車車主，聽到聲音下來察看，還協助肇事的廖姓駕駛脫困車外，才沒有造成人員傷亡。
警方表示，初步了解廖姓駕駛自小客車沿埔心鄉中正路一段西往東直行，供稱為了閃避不明物體失控自撞停在路旁的自小貨車及自小客車，在發生撞擊後駕駛自行脫困，但其所駕駛車輛疑因撞擊導致車輛機件故障引發火勢，隨即由消防隊派員撲滅，現場無人因火勢受傷，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。
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