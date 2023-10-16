台灣有不少優勢，吸引外國人來台，一名為Oliver的美國男子近日來台學中文，有糖尿病史的他，格外注意台灣的醫療資源，他觀察到台灣的藥品比美國還便宜，治安也比美國還要更好，垃圾車清運、便利商店開門、捷運進站都可聽到優美的配樂，台灣的優點讓他直呼「真的很扯。」

Oliver昨（15）日於YouTube頻道《不要鬧工作室》指出，小學六年級就跟著大陸籍老師開始學中文，20歲那年他跟老師說「想去其他地方學中文」，對方推薦他來台灣。

Oliver本身有糖尿病史，因此台灣的醫療資源對他來說很重要，來台一個月他觀察到台灣醫療資源進步、藥品便宜，就算特地搭飛機從美國來台灣，價格也較優惠；最讓他感到震驚的是台灣的治安，因在他的故鄉亞特蘭大，經常有民眾為了搶賣場的停車位，互相開槍。

Oliver還發現台灣垃圾車清運、便利商店開門、捷運進站都可聽到優美的配樂，他說這些都是美國沒有的優點，他直呼「真的很扯。」