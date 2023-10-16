YouTuber界年度盛事「走鐘獎」14日於高雄流行音樂中心舉行，活動聚集各路人氣YouTuber；不過今年卻有粉絲看完後卻有些失望，直批「最難看一屆」，但他表示，並不是主辦單位的問題，而是頒獎人和得獎者「給人一種，我根本不在乎，蠻隨便的感覺」。

一名網友在看完走鐘獎後有感而發，在Dcard以「走鐘獎就是缺乏一份基本的尊重」為題發文，他坦言，自己很喜歡看走鐘獎，去年甚至從澳洲飛回來台灣觀禮「坐在北流二樓的觀眾席，看完全程的頒獎和表演，非常感動」，更大讚「這種創意的尺度和做法，是三金不會看到的，非常喜歡」。

不過，今年因時間衝突只能在家看直播，但是看完後卻讓他直呼「第五屆，我自己覺得，是最難看的一屆」他認為，走鐘獎應是多數YTR唯一能參加的比賽，應該會特別重視，但整場典禮給了他一種「我根本不在乎、隨便」的感覺，「就算你們再不在乎，既然都投稿了或都答應來了，能不能給舉辦方一個基本的尊重？」

接著，他列出幾點，包括多位頒獎人毫無準備、多位得獎者未出席、得獎者未事先準備好感言，甚至今年走音獎橋段的設計也被認為尷尬，他表示，網路創作者地位其實不比電視、電影人低「希望走鐘獎能成為網路創作者心中，一份珍貴的榮耀。如果連創作者自己都覺得是爛獎、不用太重視，那怎麼會有觀眾想支持？」

貼文一出，引發不少共鳴「認同！感覺創作者自己也沒有很重視這個頒獎典禮。我個人覺得第三屆最好看，第四屆最熱鬧，第五屆最難看」不過，也有不少人認為「今年走鐘非常慢才宣布日期、場地辦在高雄好嗎？他們自己內部不喬好，很多創作者早就安排事情了，根本沒辦法下高雄」、「個人覺得，三金做57年，下個禮拜迎來58年，經過快一甲子才能做到這樣的水準，這樣的比較似乎有些不妥」。